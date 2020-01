Frederico Varandas insultado por adeptos do Vitória de Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes do apito inicial do Vitória de Setúbal-Sporting, na 16.ª jornada da Liga, o presidente do Sporting foi vaiado por adeptos sadinos.

Depois do Sporting ter recusado o adiamento do jogo com o Vitória de Setúbal, os adeptos sadinos viraram-se para a tribuna do Estádio do Bonfim e insultaram Frederico Varandas.

O clube sadino pediu o adiamento do duelo devido a um surto gripal que afetou o plantel. Os leões pediam uma junta médica com João Pedro Araújo, clínico sportinguista, para testar a condição física dos atletas sadinos, cenário recusado pelo presidente do Vitória. A Liga confirmou mesmo a realização do duelo neste sábado, depois de os dois clubes não terem chegado a acordo.

Julio Velázquez, treinador do Vitória, apresentou uma equipa em que seis dos onze titulares, segundo o clube sadino, terão ido ao hospital durante a semana:João Meira, Pirri, André Sousa, Éber Bessa, Carlinhos e Zequinha, com Mansilla. No banco de suplentes, conta apenas com cinco nomes.