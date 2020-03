Frederico Varandas notificado para voltar ao Exército

Hoje às 18:19 Facebook

Presidente do Sporting é um dos militares na reserva e foi identificado pelo Ministério da Defesa para regressar enquanto durar a crise da Covid-19.

Frederico Varandas, médico presidente do Sporting, foi um dos militares na reserva notificado para voltar ao serviço devido à pandemia de Covid-19, confirmou Ministério da Defesa à Lusa.

O ministério esclareceu que "o capitão Frederico Varandas detinha licença especial para efeitos eleitorais", de acordo com a Lei de Defesa Nacional e que permite a um militar concorrer a eleições, mas que essa licença caducou "com a entrada em vigor do decreto do Presidente da República", que impôs o estado de emergência, pelo que é determinado "o regresso do militar à sua anterior situação".

"Consequentemente, o Exército Português notificou todos os seus militares que detinham licenças com a natureza referida sobre a necessidade de se apresentarem ao serviço", tendo Frederico Varandas sido um dos militares a quem foi ordenado o regresso.