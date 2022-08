Frederico Varandas: "Ruben Amorim é um dos melhores do Mundo"

Presidente do Sporting elogiou o treinador leonino, bem como o grupo de jogadores, apesar do mau momento desportivo no clube.

Frederico Varandas mostrou-se esta quarta-feira agradado com o treinador Ruben Amorim, apelidando-o como "um dos melhores do mundo" e confiante no conjunto de jogadores que defendem as cores do Sporting.

"Conhecemos bem o que é o futebol. Vai-se ao céu quando se ganha e ao inferno quando se perde. No Sporting não vivemos nem no céu nem no inferno. Vivemos num mundo guiado pela razão e memória. Acreditamos e muito no nosso grupo de trabalho. A base que conquistou nos últimos 2 anos 4 títulos e grupo esse liderado, na minha opinião, e com todo o respeito por todos os outros treinadores, pelo melhor treinador da Liga e um dos melhores do Mundo", disse em declarações à Sporting TV.

As declarações surgem na sequência da celebração dos 18 anos do museu do clube, a que Varandas se referiu como "uma data especial". "Atinge a maioridade. E o museu é um espaço inseparável. Estamos a falar do museu do clube mais ecléctico do futebol mundial", referiu.