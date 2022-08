Frederico Varandas sobre Chalana: "Morreu um dos maiores do futebol português"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve presente na missa de corpo presente de Fernando Chalana, que decorreu ao início da tarde desta sexta-feira na Basílica da Estrela.

No final, falou aos jornalistas, deixando rasgados elogios ao Pequeno Genial e a tudo o que representa para o futebol português. "Morreu um dos maiores jogadores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal, como tal merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Sinceros pêsames aos familiares e a todos os benfiquistas", disse o líder leonino.