Frederico Varandas: "Somos o único grande nas quatro frentes"

O presidente Frederico Varandas marcou, esta segunda-feira, presença no Museu do Sporting em Leiria e afirmou estar feliz com o atual momento da equipa de Ruben Amorim.

"Os sportinguistas arrancam 2022 como gostariam, campeões nacionais e como o único grande presente nas quatro frentes. Estaremos nelas sem nunca esquecer o que nos fez chegar aqui, como vencemos, com muito trabalho e com muita humildade. Vamos manter a mesma forma de estar", adiantou, bem disposto, aos adeptos presentes.

O clube de Alvalade tem eleições agendadas para 5 de março, mas, para já, o responsável máximo dos "leões" não quer abordar o assunto. "O que interessa é o jogo de sexta-feira [Santa Clara]", disse aos jornalistas, mostrando-se pouco interessado em comentar outros temas: "Estamos nas quatro frentes e vamos continuar exatamente da mesma forma".

Primeiro treino do ano

Após três dias de folga, o plantel regressou ao trabalho e o destaque foi a presença de três jogadores da formação: Edu, Rodrigo Ribeiro e Diogo Cabral.

Lesionados, Jovane, Feddal e Porro continuam entregues ao departamento médico, já Ugarte e Tabata seguem em isolamento por terem testado positivo à covid-19. A equipa foi sujeita a uma bateria de testes e não se registaram novos casos.