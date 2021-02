Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:23 Facebook

O presidente do Sporting foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por declarações proferidas após o clássico com o F. C. Porto, da primeira volta do campeonato.

Após o duelo com os dragões, em Alvalade, em outubro de 2020, que terminou empatado (2-2), Frederico Varandas deixou duras críticas à arbitragem de Luís Godinho, por ter marcado uma grande penalidade a favor dos leões mas ter revertido a decisão após ver as imagens do lance.

"Já vi o lance várias vezes e só faço uma coisa: rir. Este mesmo lance, este possível penálti que é assinalado, sabe quando é que era revertido no Estádio do Dragão ou no Estádio da Luz? Nunca. O árbitro assinala penálti, o VAR começa a analisar a intensidade, se é dentro ou fora. É o costume. Vi o Doumbia a ser pisado em Tondela, deu vermelho ao jogador e o VAR reverteu. Em Moreira de Cónegos, vi um penálti claríssimo e o mesmo VAR de hoje não o viu. Já não vou falar da expulsão inerente ao penálti. Era um vermelho direto para o Zaidu, que ia para a rua. O futebol português deve estar triste. Eu estou triste. O Sporting apoia o presidente da arbitragem mas já disse: se os soldados não prestam, encostam", disse o presidente do clube de Alvalade no rescaldo do jogo.

O Conselho de Disciplina decidiu, assim, punir Frederico Varandas com 45 dias de suspensão mais o pagamento de uma coima no valor de 7650 euros.

