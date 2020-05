Frederico Varandas: "Vamos ter uma poupança de 180 mil euros ao ano"

JN Hoje às 22:33 Facebook

Em entrevista, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, falou da atualidade do clube e revelou pormenores das saídas de Filipe Osório de Castro (vice-presidente) e Rahim Ahamad (vogal) do conselho diretivo do emblema de Alvalade.

"O Filipe não queria sair antes de terminar um projeto com a EDP onde vamos tornar muito mais eficiente a parte do estádio e a academia a nível energético, também no pavilhão. Vamos ter um Sporting mais 'friendly', mais 'green' e vamos ter uma poupança de cerca de 180 mil euros ao ano. O projeto será conhecido esta semana. Foi assinado há três dias. Estas pessoas tentaram ficar. Havia a possibilidade de ficarem apenas formalmente ligados mas isso não é a nossa forma de estar, nem lhes podíamos pedir isso. O CD exige aprovação de orçamentos e responsabilidades. Não fazendo parte no dia a dia não seria justo fazer isto. Sei o que lhes custar tomar essa decisão. Foram preparando a passagem das pasta", disse o presidente dos leões em entrevista ao Canal 11.

Frederico Varandas aproveitou para falar sobre o comunicado emitido, esta segunda-feira, onde foi anunciada a saída de Filipe Osório de Castro, e o vogal, Rahim Ahamad, do conselho diretivo do clube de Alvalade. "O comunicado é de hoje mas é algo para o qual o conselho diretivo estava preparado há dois meses. Estamos a viver a maior crise dos últimos 100 anos. O clube está a ser afetado mas também as empresas e as famílias. Estes dois elementos deram muito ao clube, são dois empresários, tal e qual como outros membros do conselho diretivo que não são remunerados. Nunca ganharam um tostão no clube. Se já é difícil conciliar as suas vidas profissionais com as obrigações no Sporting, esta pandemia virou o mundo deles e de quase todos nós", disse.

O dirigente verde e branco falou sobre alguns elementos com potencial como, por exemplo, o brasileiro Matheus Nunes. "O Matheus Nunes custou 500 mil euros. O que já vi nele, como está a treinar hoje, ao lado de colegas como Battaglia, Doumbia, Vietto, não tenho dúvidas que só ele vai pagar Rúben Amorim", reforçou. "O Tiago Tomás tem 17 anos e vai ser uma aposta séria do Rúben Amorim. Não pode jogar, estava nos sub-19, foi inscrito na equipa A e uma vez que o campeonato parou, o Tiago Tomás não estava inscrito, por isso só pode jogar nas últimas cinco jornadas. O Rúben Amorim não procura só talento, procura fome de ganhar. Não queremos jogadores acomodados".