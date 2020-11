Frederico Varandas volta ao exército para combater a pandemia

Nuno Barbosa Hoje às 22:59 Facebook

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, regressa esta semana ao exército para exercer a função de médico e, assim, combater a covid-19 também nesta segunda vaga. A revelação foi feita na noite desta segunda-feira, na Sporting TV, pelo responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga.

"O que podemos revelar é que, à imagem do que se passou na primeira vaga, o presidente vai acumular funções e vai fazer serviços médicos durante a semana. Ou seja, devidamente autorizado, vai acumular as funções de oficial médico e de presidente do Sporting Clube de Portugal", informou Miguel Braga.

E prosseguiu: "Mais uma vez vai estar na linha da frente a tratar de doentes covid-19. Vai ser, com toda a certeza, exigente, mas o nosso presidente é jovem, é resiliente e resistente e, por isso, tenho a certeza de que vai ajudar o país no combate a esta pandemia. É mais oportunidade que tem de prestar serviço ao país e, nessas ocasiões, é sempre o primeiro a chegar-se à frente".