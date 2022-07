Fredrik Aursnes é alvo se abrir vaga no meio-campo do Benfica

Rui Farinha e Luís Antunes Ontem às 23:29 Facebook

Médio norueguês do Feyenoord está referenciado pela SAD das águias, mas o reforço do setor intermediário depende do que se passar com Weigl e Meité

O médio defensivo Fredrik Aursnes é um dos jogadores referenciados pela SAD para reforçar o meio-campo das águias, apurou o JN, mas, tal como adiantámos na edição de ontem, a contratação de mais atletas está dependente de saídas ou da resolução de vários casos pendentes no plantel.

O Feyenoord, detentor do passe do norueguês, recebeu uma proposta do Benfica no valor de 15 milhões de euros, mais objetivos, segundo adiantou ontem, nas redes sociais, Fabrizio Romano, especialista em transferências. O jornalista adiantou também que as águias já chegaram a acordo salarial com o futebolista.