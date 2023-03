Fredy Adu já não joga há cinco anos mas quer voltar

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 18:24 Facebook

Freddy Adu diz que tem saudades de jogar futebol e que espera regressar aos relvados em breve. O antigo jogador das águias está sem clube desde 2021, mas não joga uma partida oficial desde 2018. O norte-americano era visto como uma das maiores promessas mundiais quando assinou pelo Benfica, em 2007, na altura com 18 anos.

O nome de Freddy Adu não é estranho para os adeptos portugueses. O antigo internacional pelos Estados Unidos (17 jogos) esteve ligado ao Benfica entre 2007 e 2011, embora tenha realizado apenas 21 encontros e apontado cinco golos pelos encarnados, logo na temporada de estreia.

Visto como um dos maiores talentos do futebol norte-americano quando chegou a Portugal, o jogador de origem ganesa formado no DC United chegou a ser apelidado de "novo Pelé", na altura em que se estreou como profissional na MLS com apenas 14 anos. Porém, acabou por nunca confirmar o potencial que lhe era vaticinado, tendo representado mais de dez clubes após a saída do clube da Luz.

Em entrevista ao site Goal.com, Adu, agora com 33 anos, afirma que pretende voltar a jogar, após a última experiência na Suécia ter corrido mal, e diz sentir saudades do mundo do futebol: "Tenho de estar preparado para qualquer oportunidade que possa aparecer. Só quero voltar a jogar o jogo que adoro e de que sinto falta. Sinto falta do ambiente, do balneário, de treinar todos os dias de manhã, de estar com os colegas... sinto falta de tudo".

Em 2020, o extremo assinou pelo Osterlen FF, da terceira divisão sueca, mas foi dispensado pouco tempo depois por não estar em forma física, algo que diz querer melhorar: "Sei que tenho de ficar em forma e que já não jogo há muito tempo, por isso tenho de prestar provas. Sinto-me preparado para o fazer e acredito que será neste verão. Espero que corra de acordo com o planeado, que algumas portas se abram e que possa ter a oportunidade de voltar a jogar".

Por último, Freddy Adu reconhece que não basta ter talento para singrar no futebol, admitindo que teve uma carreira de altos e baixos: "Fui do topo da montanha ao fundo do mar. Se as pessoas quiserem entrar em contacto comigo, ficarei feliz em falar com eles, porque já passei por isto. Podes ter todo o talento do mundo, mas se não trabalhares e evoluíres, esse talento não vale de muito", rematou.

O norte-americano apenas realizou uma época ao serviço do Benfica (2007/08), antes de quatro empréstimos consecutivos (Mónaco, Belenenses, Aris e Rizespor), todos sem sucesso. Em 2011, desvinculou-se definitivamente dos encarnados e voltou aos Estados Unidos, onde voltou à MLS para jogar no Philadelphia Union.

Seguiram-se passagens pelo Brasil (Bahia), Sérvia (FK Jagodina), Finlândia (KuPS) e Suécia (Osterlen FF), com novo regresso ao país onde cresceu, desta vez em divisões inferiores (Tampa Bay Rowdies e Las Vegas Light), pelo meio.

A última partida oficial que realizou foi em 2018, na passagem por Las Vegas, na segunda divisão norte-americana.