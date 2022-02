Freitas, a história do jogador mais velho da A. F. Porto

Bernardo Monteiro Hoje às 22:44 Facebook

Joga na Escola de Futebol 115 e fez a formação no F. C. Porto, onde atuou ao lado de Jorge Costa e Rui Jorge. Tem 49 anos e só a realização de um sonho o fará pendurar as chuteiras.

Se a idade é um posto, Delfim Freitas tem lugar cativo. Aos 49 anos, joga na Escola de Futebol 115, sendo o jogador mais velho da A. F. Porto. O defesa central já teve um passado profissional e soma a 23.ª temporada como futebolista, apesar de uma interrupção de oito épocas pelo meio.

Com idade para ser pai de muitos dos colegas e adversários na 2.ª Divisão Distrital, Delfim Freitas tem no "prazer pelo jogo" a maior motivação para continuar a fazer o que mais gosta. A experiência ajuda a colmatar as lacunas originadas pelo passar dos anos e só o sonho de subir de divisão o levaria a "pendurar as botas". "O plantel sabe distinguir quando estou a falar na condição de diretor ou de jogador", adianta, sendo da família dos fundadores. "A idade não é um problema. Quando subirmos de divisão vou parar", revela o antigo médio, obrigado a recuar no campo por força das circunstâncias da idade.