Friburgo apresentou recurso por Bayern ter estado com 12 em campo

JN/Agências Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Friburgo, derrotado no sábado por 4-1 pelo Bayern Munique, para a Bundesliga, apresentou esta segunda-feira um recurso na federação alemã de futebol (DFB), relativamente ao facto de os campeões terem jogado momentaneamente com 12 jogadores.

O Bayern Munique atuou durante cerca de 20 segundos com 12 jogadores, devido a um erro durante as substituições. Aos 86 minutos, o treinador dos bávaros, Julian Nagelsmann, decidiu trocar Kingsley Coman e Tolisso pelos suplentes Sule e Sabitzer, mas um deles, o francês Coman, não se apercebeu que tinha de sair do relvado e a partida foi reatada.

Passados vários segundos, o árbitro Christian Dingert, alertado pelo VAR, suspendeu o encontro, que esteve interrompido durante vários minutos, mas decidiu deixar terminar a partida, que o Bayern Munique venceu por esclarecedores 4-1.

Segundo os regulamentos da Bundesliga, o Bayern Munique pode averbar uma derrota administrativa.

"Depois de discussão intensa a vários níveis e de uma análise jurídica", o Friburgo decidiu recorrer, refere o comunicado do clube, que ressalta ter ficado confrontado com "um dilema de que não é responsável".

A situação obrigou o Friburgo a "ter um papel ativo" e com o recurso pretende a criação de "uma segurança jurídica para casos comparáveis" no futuro.

A DFB esclareceu, entretanto, que o seu conselho de justiça vai auscultar as partes envolvidas no processo, após o que decidirá o passo seguinte neste processo.

PUB

O Bayern Munique, que procura o 10.º título consecutivo, soma 66 pontos na Bundesliga, mais nove do que o Borussia Dortmund, que é segundo.