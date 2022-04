Friburgo, Streich e os proveitos de ser diferente

A cidade de Friburgo é das mais ecológicas da Europa, o clube tem o mesmo treinador há dez anos e vive uma época histórica.

Friburgo vive na Alemanha, sendo que também respira nas bordas da Suíça e da França, tem mais ciclistas do que automobilistas, mais árvores do que casas e mais espaços verdes do que qualquer outra no país. Não surpreende, portanto, que o novíssimo Europa Park-Stadion seja um dos estádios mais ecológicos do Mundo, sempre com milhares de bicicletas estacionadas enquanto o SC Freiburg disputa, em casa, mais um jogo de uma época que já é histórica e pode tornar-se ainda mais especial. Normalmente, entre as milhares de pessoas que fazem, a pedalar, o caminho até ao estádio também está Christian Streich, o homem que por seis dias não é o treinador há mais tempo no mesmo clube entre as principais ligas europeias.

Está claro, então, que Friburgo é uma cidade diferente, social, cultural e futebolisticamente, com um clube também ele peculiar, que conta com um treinador não menos especial. Ainda assim - ou, provavelmente, por isso mesmo -, o SC Freiburg é um dos emblemas mais sustentáveis, com melhores resultados e que mais evoluíram no futebol alemão na última década. Apesar de um dos orçamentos mais limitados da Bundesliga e de uma descida de divisão pelo meio que nem sequer beliscou o projeto, muito menos o treinador. Christian Streich manteve-se no cargo e na época seguinte (2015/16) conduziu a equipa de volta à liga alemã; hoje, o SC Freiburg luta para chegar pela primeira vez à Liga dos Campeões e já garantiu a presença na final da Taça, algo inédito.