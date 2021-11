Frieza de Diogo Abreu solidifica liderança dos dragões

JN Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A grande penalidade marcada por Diogo Abreu chegou para o F. C. Porto vencer o Milan, em jogo da quarta jornada da Liga Jovem da UEFA, e permitiu aos azuis e brancos cimentar a liderança do Grupo B, com dez pontos.

A vantagem dos 'dragões', que dominaram a primeira parte, acabou por surgir no melhor momento do AC Milan, que dispôs de situações de perigo aos 67 minutos, num lance em que Rossi não chegou de cabeça a um desvio, e Traoré, aos 69.

A derrota em casa com o FC Porto deixa o AC Milan na última posição do Grupo B, apenas com um ponto e em situação complicada para, com duas jornadas por disputar, permanecer em prova.

Já o FC Porto consolidou a liderança isolada do Grupo B, com 10 pontos, situação que manterá independentemente do resultado do jogo entre o Liverpool e o Atlético de Madrid, que somam ambos quatro pontos.

Os portistas defrontam na quinta jornada o Liverpool, em Inglaterra, em 24 de novembro, e encerram a fase de qualificação em casa, com o Atlético Madrid, em 07 de dezembro.

O primeiro classificado do agrupamento segue diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo vai disputar os 'play-off' de acesso a essa fase, com uma equipa proveniente do 'caminho das Ligas'.