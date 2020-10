Frio atrapalha Miguel Oliveira em Aragão

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

O frio que assola a região de Aragão, em Espanha, prejudicou o português Miguel Oliveira (KTM), que terminou o dia com a 17.ª posição nos treinos livres para a décima corrida da temporada de MotoGP.

O piloto de Almada, que foi o 16.º na primeira sessão, durante a manhã, melhorou mais de dois segundos na sessão da tarde, apesar de ter concluído o dia na 17.ª posição, com o tempo de 1.49,208 minutos.

"Foi uma sexta-feira com condições complicadas. Durante a manhã andámos, mas com dificuldades em aquecer o pneu dianteiro, tal como todos os outros pilotos. À tarde conseguimos uma boa sessão, mas longe do nosso objetivo. Ainda temos muito para melhorar na ciclística da mota", explicou Miguel Oliveira, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.

O piloto da equipa Tech3 ficou a 1,437 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

"Sabíamos que esta tarde iria ser muito renhido. Não sabemos se amanhã de manhã será possível melhorar o tempo. Ainda temos muito trabalho para fazer na mota, mas sinto que poderemos melhorar bastante", concluiu Miguel Oliveira.

O piloto luso chega ao GP de Aragão na nona posição do campeonato, com 69 pontos.