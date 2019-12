Frio na chegada do Braga a Bratislava

João Faria, em Bratislava Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois graus esperavam a comitiva minhota na capital da Eslováquia. Amanhã, os guerreiros defrontam o Slovan na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A comitiva do Braga já está em Bratislava, onde chegou ao início desta tarde, para para defrontar o Slovan na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. A viagem de avião entre a cidade Invicta e a capital da Eslováquia durou cerca de três horas e correu dentro da normalidade. À chegada, os jogadores foram brindados pelo frio com os termómetros a marcarem dois graus, apesar do sol que se fazia notar.

Por motivos pessoais, António Salvador, presidente do Braga, não viajou com a comitiva. Os minhotos têm o apuramento garantido para os 16 avos de final, mas jogam pela liderança no grupo ao clube escapar de alguns tubarões no sorteio da fase seguinte da competição.