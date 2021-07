Fu Yu eliminada na terceira ronda do ténis de mesa

JN/Agências Hoje às 07:40 Facebook

A portuguesa Fu Yu foi esta terça-feira eliminada na terceira ronda do torneio feminino de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao perder com a japonesa Mima Ito por 4-1.

Fu Yu, 32.ª pré-designada do torneio, caiu ante a japonesa, terceira favorita da prova e já medalha de ouro nos pares mistos de Tóquio 2020, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 e 11-5.

O ténis de mesa feminino luso fica, assim, sem representantes, depois de Shao Jieni ter caído na segunda ronda, com a modalidade a ter ainda Marcos Freitas no torneio individual masculino e a equipa de homens no torneio coletivo.

"Antes de vir, tinha dito que só queria ter um resultado melhor do que no Rio 2016. Ontem [segunda-feira, na segunda ronda], consegui ganhar um jogo e já estava contente. Não tive sorte no sorteio, calhei logo com a Mima Ito, mas dei o meu melhor, é o mais importante", disse a portuguesa, de 42 anos.

Depois de dois sets renhidos, um para cada lado, a japonesa descolou, com a lusa a lamentar várias bolas que a deixaram visivelmente frustrada durante o jogo, que mesmo que "pareçam fáceis não são". "Falhei várias bolas altas, também, foi uma pena", recordou.

Para Paris 2024, e à semelhança do que vem dizendo nos últimos meses, não abre o jogo pela própria incerteza, em termos físicos e não só, do que poderá conseguir nos próximos três anos.

"Claro que queria continuar, mas não sei como vai ser fisicamente, nem o futuro. Vamos ver. Se conseguir, vou tentar. Acho que tenho ténis de mesa para isso. Há jogadoras piores do que eu e vão continuar a jogar aqui no torneio", atirou, de bom humor.