Fuga ao inferno para salvar 2,5 milhões de euros do bolo televisivo

Quarteto em risco de descida tem aliada à questão desportiva a perda de receitas. Do lote de aflitos, Portimonense e Boavista têm destino nas mãos.

Muito dinheiro em jogo amanhã, na 34.ª e última jornada da Liga, com quatro equipas envolvidas na luta pela permanência. Do lote Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense, dois vão respirar de alívio, um terá de disputar o play-off com o terceiro da Liga 2 e outro desce diretamente. Em discussão, além das questões desportivas, estão cerca de 2,5 milhões de euros, só em receitas televisivas.

Apesar de os contratos não estarem centralizados, uma sociedade desportiva, a este nível, recebe, em média, cerca de 3,5 milhões de euros/época. Com a descida, o valor cai para cerca de um milhão.