Fuga de Hirt vale triunfo no Giro em dia com perdas para Almeida

Corredor da República Checa conseguiu vitória inaugural no Giro, numa etapa em que João Almeida sentiu algumas dificuldades e perdeu 14 segundos para o líder Richard Carapaz

Numa das mais duras etapas desta Volta a Itália, o checo Jan Hirt ((Intermarché-Wanty) foi o vencedor do dia, capitalizando uma fuga para cortar a meta a solo e conseguir a quinta vitória como profissional da carreira, e a primeira no Giro.

Nesta ligação entre Salò - Aprica, de 204 quilómetros e com o maior acumulado de subida em toda a corrida, o português João Almeida sentiu algumas dificuldades para se manter no grupo dos principais favoritos ao triunfo final, e perdeu 14 segundos em relação ao camisola rosa Richard Carapaz (Ineos)

O corredor luso, que ainda assim minimizou as perdas e manteve terceiro lugar na classificação geral, terminou a etapa no oitavo lugar, atrás de Carapaz, Jai Hindley (Bora-hangshore) e Mikel Landa (Bahrain - Victorious), que juntamente com Almeida afirmaram-se como os principais candidatos à vitória final.

Esta quarta-feira volta a haver uma etapa de alta montanha, na ligação de entre Ponte di Legno e Lavarone, de 168 quilómetros.

