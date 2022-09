Fugir ao abismo com os trocos e o amor dos adeptos

Vasco Samouco Hoje às 14:12 Facebook

Motherwell e Hearts estiveram perto da extinção. No domingo, protagonizam um jogo que é um murro no futebol moderno.

Não foi assim há tanto tempo que Hearts e Motherwell estavam enterrados em dívidas, viviam agoniados e com medo de olhar para baixo, para o abismo. O desaparecimento de um e de outro chegou a parecer inevitável. No entanto, nenhum deles fechou portas. Pelo contrário, renasceram das cinzas, qual Fénix. Atualmente são dois dos melhores clubes do futebol escocês, quase não têm dívidas, recuperaram o orgulho e andam de cabeça levantada. Acabaram o campeonato de 2021/22 como terceiro e quinto classificados, e no domingo (15 horas) defrontam-se num jogo tão simbólico quanto disruptivo no futebol moderno, tão endinheirado e elitista.

Hoje, o histórico Hearts (três vezes campeão) só existe porque anos antes, em 2015, milhares de adeptos recorreram ao próprio bolso para o salvar da extinção que a gestão danosa de um milionário lituano, Vladimir Romanov, o havia condenado. Ao todo, foram mais de oito mil os que se associaram à "Foundation of Hearts (FOH)", contribuindo e recolhendo fundos que se revelaram decisivos para o clube sobreviver. O reconhecimento foi visível num dos equipamentos que a equipa vestiu nessa temporada, com o nome de todos os adeptos que evitaram o desaparecimento estampado numa camisola histórica. Entre eles, estava o de Ann Budge, a senhora rica que, na altura, se juntou à fundação e se chegou à frente também para garantir tempo até a FOH ter os meios para controlar totalmente os destinos do clube, o que aconteceu em 2021.