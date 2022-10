Fulham corre atrás do resultado e empata, Wolves vence

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

O Fulham, de Marco Silva, empatou (2-2), este sábado, em casa com o Bournemouth, num jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa em que correu atrás do resultado, depois de estar por duas vezes em desvantagem.

No Craven Cottage, os londrinos contaram, uma vez mais, com o médio internacional português João Palhinha, que foi aposta de Marco Silva em todo o encontro

O Bournemouth (nono, 13 pontos), que se mantém com mais um ponto do que o Fulham (10.º, 12), saiu para o intervalo a vencer por 2-1, com golos de Solanke, logo aos dois minutos e Lerma, aos 29, depois de os 'cottagers' ainda marcarem por Diop, aos 22.

Apesar do domínio em todo o jogo, o golo do empate, a evitar a terceira derrota consecutiva para Marco Silva, só surgiu na segunda parte, com o melhor marcador da equipa, o internacional sérvio Mitrovic, a fazer o 2-2 de grande penalidade, aos 52 minutos, passando a somar sete golos.

Em outro jogo da ronda, o Wolverhampton, já sem Bruno Lage, despedido há duas jornadas, regressou às vitórias, após três derrotas consecutivas, com Manchester City em casa (3-0), West Ham fora (2-0) e Chelsea fora (3-0), ao bater o Nottingham Forest, por 1-0.

De regresso ao Estádio Molineux, o técnico interino Steve Davis apostou numa equipa com vários portugueses, nomeadamente José Sá - que defendeu uma grande penalidade -, Toti, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes e Daniel Podence.

Do banco saiu ainda Nélson Semedo, quando a equipa procurou segurar a vantagem, enquanto Gonçalo Guedes foi suplente não utilizado.

O golo do triunfo dos "wolves" saiu dos pés de Rúben Neves, na conversão de uma grande penalidade, aos 56 minutos, a castigar mão na área e após intervenção do videoárbitro (VAR), mas José Sá ainda salvou a equipa, ao defender um penálti, aos 79.

Esta é apenas a segunda vitória do Wolverhampton na Liga inglesa, permitindo a saída da zona de descida, com a subida ao 17.º lugar, mas à espera ainda do desempenho do Southampton, com um jogo em atraso, em que recebe no domingo o West Ham.

Também hoje, o Leicester, ainda com Ricardo Pereira de fora, por lesão, continua sem apresentar resultados, ainda que desta vez até tenha pontuado, na receção ao Crystal Palace, em encontro sem golos.

Os "foxes" contabilizam apenas cinco pontos (uma vitória, dois empates e sete derrotas) e ocupam o 19.º e penúltimo lugar. Já o Crystal Palace segue na 13.ª posição, com o dobro dos pontos, embora ainda possa cair alguns lugares nesta jornada.