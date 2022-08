Fulham de Marco Silva afastado da Taça da Liga por equipa do quarto escalão

JN/Agências Ontem às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fulham, do português Marco Silva, ficou pelo caminho na Taça da Liga inglesa, em casa do Crawley (2-0), do quarto escalão, enquanto o Wolverhampton, do compatriota Bruno Lage, apurou-se após superar Preston (2-1).

No campo do modesto Crawley, os "cottagers", sem o internacional luso João Palhinha, apresentaram-se com várias segundas escolhas que não conseguiram 'dar conta do recado', ao permitirem os golos a Nichols, aos 16 minutos, e Balagizi, aos 49, colocando os anfitriões na terceira ronda da prova.

No Estádio Molineux, Bruno Lage também apresentou um 'onze' inicial com menos jogadores utilizados, no qual constaram Nélson Semedo, João Moutinho e Matheus Nunes, que cumpriu apenas o segundo pelos "wolves".

O mexicano Raúl Jiménez, ex-Benfica, inaugurou o marcador, logo à passagem do minuto oito, abrindo caminho para Adama Traoré (29) dilatar a vantagem ainda antes do intervalo, que podia ter sido maior, não fosse o penálti desperdiçado por Hwang (45+1).

No segundo tempo, Benjamin Woodburn (48) encurtou distâncias para o conjunto do segundo escalão, antes de Rúben Neves, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Daniel Podence serem lançados no encontro. Já Toti Gomes não saiu do 'banco'.

De resto, os primodivisionários Everton, com Rúben Vinagre de início, Aston Villa, Crystal Palace, Nothingham Forest, Brentford, Southampton, Bournemouth e Leicester seguiram em frente.