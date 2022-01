Fulham de Marco Silva tem o melhor ataque da Europa

Miguel Pataco Hoje às 12:02 Facebook

A equipa lidera o segundo escalão do futebol inglês, está numa excelente posição para regressar à Premier League e marcou qualquer coisa como 19 golos nos três últimos jogos do Championship. O treinador português está satisfeito, mas quer "mais e melhor"

Birmingham City (6-2), Bristol City (6-2) e Reading (7-0, fora de casa) foram as mais recentes vítimas da inspiração ofensiva do Fulham, que soma por vitórias os quatro jogos disputados em 2022, três para o campeonato, frente aos adversários já citados, e um para a Taça de Inglaterra, com os "cottagers" a garantirem a presença na quarta ronda da competição após baterem o mesmo Bristol City.

O vendaval atacante já rendeu 70 golos em 26 jogos do Championship, registo que não encontra paralelo no Velho Continente. Quem mais se aproxima é o Bayern de Munique, com 61 golos na Alemanha, seguido pelos holandeses do Ajax (59), os ingleses do Liverpool (55) e Manchester City (54) e os moldavos do Sheriff (55).