Fulham mais perto de contratar João Palhinha

André Bucho Ontem às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube inglês tem o negócio praticamente fechado com a SAD leonina e só falta o sim definitivo do médio

Marco Silva está próximo de ter João Palhinha como reforço do Fulham. As negociações entre os londrinos e o Sporting receberam avanços nos últimos dias e uma proposta na casa dos 20 milhões de euros convenceu a SAD liderada por Frederico Varandas a libertar o jogador, que, sabe o JN, já tomou conhecimento das condições da proposta inglesa. O salário proposto ultrapassa os dois milhões de euros líquidos, cerca do dobro do que aufere em Alvalade atualmente. Palhinha está de férias no Dubai e deverá, nos próximos dias, dar resposta final aos ingleses que garantiram o regresso à Premier League.

Há muito que a transferência do internacional português é um dado adquirido na planificação do Sporting para a próxima temporada, ainda que inicialmente tenha sido o Wolverhampton a mostrar interesse no médio de 26 anos. Ainda assim, o clube treinado por Bruno Lage nunca chegou a avançar com uma proposta concreta, uma vez que a aquisição de Palhinha estaria dependente da saída de Rúben Neves, que ainda não está encaminhada. O Fulham aproveitou a oportunidade e adiantou-se ao rival inglês.