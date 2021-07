Fulham oficializa Marco Silva

JN Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português está de regresso ao ativo e ao futebol inglês depois de uma passagem pelo Everton, Watford e Hull City.

Marco Silva é o novo treinador do Fulham, do segundo escalão inglês, tendo assinado um contrato de três temporadas. O técnico tinha vários projetos em carteira, entre eles o Fenerbahce (Turquia), CSKA (Rússia), Internacional Porto Alegre (Brasil), mas optou pelo clube inglês por ser um projeto de longo prazo.

O treinador português rende Scott Parker, que na época passada não conseguiu evitar a descida do clube inglês ao segundo escalão. O objetivo passa pelo regresso da equipa à Premier League no futuro imediato.

Na última época, Marco Silva, de 43 anos, esteve sem treinar. A intermediação do negócio com o Fulham foi feita pelo agente Carlos Gonçalves, representante do treinador.