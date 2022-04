Fulham sobe à Premier League pela mão de Marco Silva

JN Hoje às 21:38 Facebook

O treinador português festejou a promoção esta terça-feira, depois de os "cottagers" vencerem o Preston (3-0) na 43.ª jornada do Championship.

Despromovido ao Championship na época passada, o Fulham estará de regresso à Premier League em 2022/23. A promoção ao escalão máximo do futebol inglês adivinhava-se há muito e ficou consumada hoje, com um triunfo sobre o Preston, no mítico Craven Cottage, por 3-0.

A equipa comandada por Marco Silva precisava dos três pontos para garantir, a cinco jornadas do fim, a subida e foi o que conseguiu, graças aos golos de Mitrovic (2) e do internacional sub-21 português, Fábio Carvalho.

O treinador português, de 44 anos, volta, assim, a estar em alta em Inglaterra, onde já orientou Hull City, Watford e Everton, todos na Premier League. Os "toffees" foram o último clube que Marco Silva defendeu, ele que esteve ano e meio afastado dos relvados, antes de assumir o comando técnico do Fulham.

A festa teve direito a invasão de campo.