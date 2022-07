Fulham vence Nice no Troféu do Algarve e estreia João Palhinha

JN/Agências Ontem às 23:24 Facebook

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, venceu hoje os franceses do Nice por 2-0, em jogo de preparação inserido no Troféu do Algarve e que marcou a estreia do futebolista internacional luso João Palhinha pelos londrinos.

No Estádio Algarve, Neeskens Kebano, aos 40 minutos, e Harry Wilson, aos 83, marcaram os tentos da formação inglesa, que este ano está de volta à Premier League, depois de ter vencido o Championship em 2021/22.

Entre os golos do médio congolês e do avançado galês, Palhinha, que foi contratado recentemente ao Sporting, foi utilizado pela primeira vez por Marco Silva, a partir dos 71 minutos.

Após o tempo regulamentar, os 'cottagers' também venceram, por 3-2, o duelo nas grandes penalidades, que serve para desempatar uma eventual igualdade no final do torneio triangular, no qual também participa o Benfica.

Os 'encarnados' venceram, na sexta-feira, o Nice, por 3-0, no tempo regulamentar, e por 5-4, nos penáltis, e vão decidir o vencedor do troféu na partida com o Fulham, no domingo, novamente no Estádio Algarve, a partir das 20:15.