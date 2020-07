Funcionário do Centro de Alto Rendimento do Jamor testa positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

Um funcionário de uma empresa prestadora de serviços do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor testou positivo para covid-19, confirmou esta terça-feira à agência Lusa o diretor clínico do CAR, João Beckert.

"Trata-se de um funcionário de uma empresa prestadora de serviços, que testou positivo e estava assintomático. Efetuámos logo o seu isolamento e desencadeámos o plano de contingência para proteção dos praticantes e funcionários", disse João Beckert.

"Esta situação é sempre possível de ir acontecendo, mas a vantagem é que já tínhamos o sistema de deteção", afirmou aquele responsável clínico.

João Beckert sublinhou ainda a importância do trabalho efetuado no CAR em termos de preparação para situações similares, como o treinar as pessoas para que estas convivam como se fossem todas portadoras assintomáticas do vírus e assim tenham uma melhor capacidade de resposta em situações de emergência.

O diretor clínico do CAR do Jamor frisou ainda que foi ativado o plano de contingência e que todas as medidas de limpeza e desinfeção foram seguidas, estando agora a aguardar contactos por parte das autoridades de saúde para outras medidas, "se for caso disso".