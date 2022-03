Funcionário do Grémio confronta jogadores em novo episódio de violência no Brasil

JN Hoje às 10:37 Facebook

O dérbi de Porto Alegre, entre o Grémio e o Internacional, da última madrugada, foi tenso no campo e também fora dele. Após o jogo, um funcionário da Arena do Grémio envolveu-se em agressões com alguns atletas do clube.

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o último "Grenal", como também são conhecidos os duelos entre o Grémio e o Internacional, acabou com os nervos em franja.

O Inter venceu a segunda mão das meias-finais do Campeonato Gaúcho por 1-0, margem insuficiente para virar a vantagem gremista de 3-0 que vinha do primeiro jogo.

Ainda assim, a derrota contra o grande rival não foi bem vista pelos adeptos e até um funcionário do estádio se insurgiu, em pleno relvado, contra alguns jogadores do Grémio, que não se ficaram e acabaram por o agredir.

Durante o jogo, com as bancadas em polvorosa, houve muitos momentos de tensão, o maior do quais entre Ferreira e Bruno Méndez, que se pegaram no início da segunda parte, foram expulsos e tiveram de ser "escoltados" por diretores das respetivas equipas até aos balneários.

O futebol brasileiro continua a ser palco de cenas de violência. Em 2022, elas têm-se sucedido a um ritmo assustador e envolvem ataques a autocarros, brigas entre adeptos e invasões de campo.

O Paraná foi mesmo despromovido à 2.ª Divisão do Campeonato Paranaense depois dos seus adeptos terem invadido o relvado nos minutos finais do jogo com o União para tentar agredir alguns jogadores.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, já pediu "que se tomem medidas" para travar o problema. "Os organismos têm de assumir, dar a cara, exercer os cargos que têm. Pelo bem do futebol brasileiro e de todos nós", disse o técnico português.