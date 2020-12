Funcionário que tratava do relvado do Lorient morre após queda de iluminação

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um funcionário do Lorient morreu, este domingo, depois de ser atingido por uma estrutura de iluminação no final.

Depois do apito final do jogo entre o Lorient e o Rennes da liga francesa, que a equipa da casa perdeu por 3-0, um funcionário do clube da casa estava a tratar da relva do Estádio de Moustoir quando foi atingido por uma estrutura de iluminação.

A vítima foi assistida durante 45 minutos no relvado e transportada para o hospital em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos.