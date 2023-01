Fundação Benfica envia 30 geradores para a Ucrânia

JN Hoje às 15:57 Facebook

30 geradores foram enviados pela Fundação Benfica para a Ucrânia, um gesto partilhado pelo Shakhtar Donetsk nas suas redes sociais.

Através da sua fundação, o Benfica enviou 30 geradores para a Ucrânia, com a intenção de apoiar a população local, que tem sofrido com as constantes quebras de energia. Elas dificultam, entre outras coisas, que os ucranianos se possam aquecer durante o inverno.

Os equipamentos enviados para a Ucrânia vão ser distribuídos, a partir de Lviv, para várias cidades do país do leste europeu, que continua a sofrer com a invasão russa do seu território.

O gesto foi assinalado pelo Shakhtar Donetsk nas redes sociais, sendo que as águias têm desenvolvido diversas campanhas de apoio à causa ucraniana, entre recolhas de alimentos, de mantimentos e de materiais de primeiros socorros.