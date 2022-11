Fundação da UEFA para as crianças apoia 65 projetos com 4,9 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 15:12 Facebook

A Fundação da UEFA para as crianças vai financiar 65 projetos que apoiam crianças e jovens em todo o mundo, no valor total de 4,9 milhões de euros, e disponibilizou um fundo especial para a Ucrânia, foi, esta sexta-feira, anunciado.

Na lista de projetos a apoiar, na qual não figura nenhum português, constam 30 na Europa, 12 em África, 12 na Ásia, sete na América do Sul, e dois na Oceânia.

A fundação vai também continuar a parceria com uma empresa do ramo alimentar para construção de espaços dedicados às crianças em zonas desfavorecidas.

"Falamos frequentemente do enorme impacto que o futebol tem nas nossas vidas, o trabalho da Fundação para as crianças ilustra isso da forma mais bonita", afirmou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, na apresentação dos apoios.

O líder do organismo que gere o futebol europeu afirmou que os projetos a apoiar "devem permitir que ainda mais crianças no planeta experimentem a magia do futebol, ao mesmo tempo que lhes dará esperança de um futuro melhor".