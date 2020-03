Fundação Futebol da Liga leiloa camisolas para compra de de material hospitalar

JN/Agências Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Fundação do Futebol da Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai leiloar equipamento desportivo para angariar fundos para a aquisição de material hospitalar para ajudar no combate à pandemia do covid-19.

"Este leilão solidário avança com o objetivo de adquirir equipamentos de proteção médica, nomeadamente máscaras, luvas e batas", informa o organismo, em comunicado.

O projeto "Stop Covid-19" vai ter a leilão bolas e camisolas autografadas por atletas dos semifinalistas da Taça da Liga, nomeadamente Sp. Braga, que venceu a competição, F. C. Porto, Sporting e V. Guimarães.

"A Fundação do Futebol - Liga Portugal associa-se à luta na pandemia do COVID-19 e ao combate diário desenvolvido pelos profissionais de saúde, que estão na linha da frente e irá contribuir e apoiar", explica, em iniciativa conjunta com a eSolidar e Movimento Tech4Covid19.

Segundo informam, a gestão do valor angariado é da responsabilidade da GoParity e a distribuição destes materiais ficará a cargo da Tech4COVID19, "que apenas atuará segundo indicações da Direção-Geral de Saúde, que medirá o que necessitam os centros hospitalares".