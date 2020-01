Fundador da Altice corre no Rali de Monte Carlo

Hoje às 20:29 Facebook

Armando Pereira, um dos fundadores da Altice, vai disputar pela primeira vez, em 2020, o Rali de Monte Carlo, no Mónaco, num carro privado.

Esta não é a primeira experiência do acionista da Altice Portugal em provas do Campeonato do Mundo de Ralis, tendo já corrido nove vezes na etapa da Córsega, para além de disputar provas em terras gaulesas há mais de 25 anos.

Este ano vai colocar a perícia ao volante em prática no Mónaco.

Armando Pereira será um dos quatro pilotos a conduzir o Ford Fiesta WRC e correrá num carro privado.