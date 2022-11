Funeral de Fernando Gomes realiza-se no domingo

O funeral de Fernando Gomes, histórica lenda do futebol, que morreu este sábado aos 66 anos, realiza-se no domingo.

Fernando Gomes morreu, este sábado, ao fim de três anos de uma luta contra um cancro no pâncreas. O funeral realiza-se às 15 horas de domingo, na Igreja das Antas, no Porto.

Emblemático avançado português, venceu duas Botas de Ouro (1983 e 1985), que lhe deram a alcunha de "bibota", e conquistou o título de maior goleador da história do F. C. Porto, deixando uma memória de talento, dedicação e prestígio, lembrado com emoção pelo universo do futebol.

