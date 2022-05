Funeral de Mino Raiola contou com presença de vários craques

A cerimónia teve lugar no Mónaco, na igreja privada de Saint-Charles.

Mino Raiola era um dos nomes mais importantes do futebol mundial. O empresário agenciava grandes craques do desporto, que não esqueceram o italiano no dia do funeral. Fàbregas, Haaland, Donnarumma, Verrati, Justin Kluivert e Ibrahimovic estiveram presentes na cerimónia funebre privada, que teve lugar na igreja de Saint-Charles, no Mónaco, junto do Casino de Monte Carlo.

O funeral de Raiola, "mais pai do que agente", como definiu o padre Cláudio, que conduziu a cerimónia, foi privado, apenas com família e amigos próximos, mas mobilizou muita gente junto da igreja. A leve chuva que caiu no Mónaco deixou o ambiente mais melancólico, no dia de despedida do empresário italiano, que faleceu a 30 de abril, no Hospital San Raffaele, em Milão.