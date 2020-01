Funeral de Paulo Gonçalves realiza-se na sexta-feira

Hoje às 18:53 Facebook

O Município de Esposende anunciou que o funeral do piloto português, falecido na sétima etapa do Rali Dakar, se realiza na sexta-feira à tarde, sendo que, na véspera, está prevista uma homenagem no centro da cidade.

O cortejo fúnebre está marcado para as 11.30 horas de quinta-feira, passando pelo centro de Esposende, estando prevista uma concentração de motards na marginal sul, rumando, depois, à Praça do Município, onde será guardado um minuto de silêncio em honra do piloto.

O corpo de Paulo Gonçalves ficará em câmara ardente na Igreja de Gemeses até sexta-feira, dia em que, pelas 16 horas, se realiza o funeral na igreja da terra natal do atleta.

A Câmara Municipal de Esposende decretou um Dia de Luto Municipal, tendo sido anuladas todas as outras iniciativas previstas para sexta-feira.