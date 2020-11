Funeral de Reinaldo Teles será na sexta-feira e passará pelo Dragão

JN Hoje às 18:47 Facebook

O F. C. Porto revelou esta quinta-feira pormenores das cerimónias fúnebres do histórico dirigente Reinaldo Teles, falecido na quarta-feira, aos 70 anos, na sequência de complicações de saúde motivadas pela covid-19, anotando que estas decorrerão na sexta-feira.

"As cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles - figura incontornável da história do F. C. Porto falecida na passada quarta-feira, aos 70 anos - terão lugar esta sexta-feira em diversos locais da cidade Invicta", informou o clube azul e branco.

Às 9.30 horas, o corpo sairá do Hospital de São João rumo à Igreja do Bonfim onde, às 11 horas, se celebrará uma missa exclusiva à família de Reinaldo Teles.

"De seguida, a viatura fúnebre fará o trajeto até ao Estádio do Dragão para que seja cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao adepto, associado, atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador com mais de meio século de ligação ao emblema portista. O momento simbólico terá lugar junto à porta 1 do Estádio do Dragão, local onde habitualmente se realiza o hastear da bandeira nas cerimónias de aniversário do F. C. Porto", acrescenta o clube.

O corpo de Reinaldo Teles seguirá para o Cemitério do Prado do Repouso.