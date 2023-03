Furacão Alcaraz em Indian Wells com a força de líder mundial

Rui Almeida Santos Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Alcaraz banalizou o número 5 mundial Daniil Medvedev, na final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos da América, e recuperou a liderança do ranking ATP, perdida durante poucas semanas para o sérvio Novak Djokovic.

Quem o vê jogar habituou-se ao seu estilo gracioso, à potência de um ténis a determinadas alturas com ares de infalível e a pontos de antologia, mas a cada novo duelo Carlos Alcaraz não deixa de espantar.

PUB

O jovem espanhol, de apenas 19 anos, passou como um autêntico furacão por Indian Wells, na Califórnia, torneio que conquistou sem ceder qualquer set aos adversários que foi apanhando pelo caminho.

E não foram oponentes quaisquer. O sempre perigoso Thanasi Kokkinakis foi o primeiro a cair, na ronda inaugural, saltando à vista os triunfos frente aos grandes rivais da sua geração, o canadiano Felix Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner.

Na final, Alcaraz encontrou Daniil Medvedev, antigo número 1 do mundo e que fecha atualmente o top 5 do ranking ATP, que vinha de uma série de 19 triunfos consecutivos e da conquista do torneio do Dubai, mas o espanhol despachou o russo em pouco mais de uma hora por parciais esclarecedores: 6-3 e 6-2.

A conquista do torneio de Indian Wells permitiu a Alcaraz o regresso ao topo da hierarquia mundial, quase dois meses depois de ter visto Novak Djokovic ultrapassá-lo na sequência da conquista do Open da Austrália.

O sérvio, recorde-se, foi impedido de disputar o Masters 1.000 de Indian Wells, por não estar vacinado contra a covid-19, e vai falhar o torneio de Miami, que arranca hoje, pelo mesmo motivo.

"Recuperar o primeiro lugar do ranking é de loucos e significa muito para mim. Mas, sobretudo, levantar um troféu é incrível", disse Alcaraz, após a final.

Em 2023, o espanhol leva já dois títulos (Córdoba e Indian Wells) e soma 14 triunfos em 15 jogos, tendo perdido apenas a final do Open do Rio, no Brasil, para o britânico Cameron Norrie.

Isto apesar das lesões que o têm apoquentado nos últimos tempos e que o obrigaram a falhar o Open da Austrália e o torneio de Acapulco, no México.

Vitória 100 da carreira na California

Outro dado de relevo na caminhada de Carlos Alcaraz para a glória em Indian Wells aconteceu na segunda ronda, quando bateu o neerlandês Tallon Griekspoor, naquela que foi a sua 100.ª vitória no circuito profissional.

O espanhol precisou de 132 partidas para o conseguir. Melhor só mesmo John McEnroe que, também com 19 anos, alcançou a centésima vitória da carreira em 131 jogos.

Para se ter uma ideia da dimensão do feito de Alcaraz, Rafael Nadal precisou de 138 jogos, Novak Djokovic de 143 e Roger Federer de 169.

Antes, Carlos Alcaraz já se tinha tornado no jogador com mais vitórias nos primeiros 100 encontros como profissional, 75, superando o norte-americano Andy Roddick (73).

De relembrar que Alcaraz bateu um novo recorde de precocidade na liderança do ranking mundial, quando a alcançou em novembro do ano passado, com 19 anos e 4 meses, após ter conquistado o Open dos Estados Unidos da América.