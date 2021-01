José Pedro Gomes Hoje às 23:11 Facebook

Golo açoriano intranquilizou axadrezados, que já vão em sete jogos seguidos sem vencer na Liga.

O Boavista continua sem vencer na era de Jesualdo Ferreira e teve de se contentar com um empate (1-1) frente ao Santa Clara, numa partida em que até entrou melhor, mas não conseguiu travar uma forte reação dos açorianos.

Os axadrezados surgiram determinados em inverter a série de seis jornadas sem triunfos, que os empurrou para a zona perigosa da classificação, e até dominaram os instantes iniciais, chegando, com mérito, à vantagem, aos 20m, por Nuno Santos, a após passe fenomenal de Show. O Santa Clara, que passou a primeira meia hora a ver jogar, respondeu a partir dessa altura, com o "furacão" Carlos Júnior, que depois de protagonizar três oportunidades claras em cinco minutos, acabou por resgatar o empate, ainda antes do descanso.

Com o jogo relançado, o segundo tempo teve ritmo e a bola sempre perto das duas áreas, embora com as equipas a sentirem dificuldades na definição final. Uma iniciativa de Yusupha, para o Boavista, e um cabeceamento de Cryzan, do Santa Clara, ameaçaram o desfazer do empate, que se arrastou até ao final.

