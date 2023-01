Furacão Horta chega aos Açores

Capitão minhoto volta a bisar em nova vitória sem discussão. Braga sobe, à condição, ao segundo lugar.

Uma avalanche ofensiva em modo furacão viajou diretamente do Minho para as ilhas. O Braga venceu de forma esclarecedora o Santa Clara, por 4-0, em mais um jogo em que Ricardo Horta bisou, depois de ter marcado dois golos ao Benfica na jornada passada. André Horta e Iuri Medeiros apontaram os restantes tentos de um triunfo motivador para a equipa minhota.

Artur Jorge voltou a repetir o onze que defrontou o Benfica e a nova fórmula está a revelar-se eficaz. Os arsenalistas entraram a todo o gás na primeira parte, a conseguir encostar o Santa Clara às cordas e, em dois minutos, praticamente fecharam o jogo. À passagem do quarto de hora, primeiro numa combinação entre Abel Ruiz e Ricardo Horta, semelhante àquela do segundo golo contra o Benfica, o capitão abriu a contagem para os guerreiros. Na jogada a seguir, após remate do espanhol, Iuri Medeiros aproveitou o ressalto para alargar a vantagem. O Santa Clara não conseguiu responder aos ataques rápidos do Braga e no início do segundo tempo Sequeira e Paulo Oliveira ameaçaram a baliza de Gabriel Batista.