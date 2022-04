Fúria espanhola dá brilho à grande ambição guerreira

Abel Ruiz marca o único golo do jogo, que permitirá aos minhotos entrar em vantagem em Glasgow. Juventude braguista supera experiência protestante.

Prosseguem os dias felizes do Sporting de Braga. Seis dias após o triunfo com o Benfica, para o campeonato, que ajudou a consolidar o quarto lugar, a equipa arsenalista bateu o Rangers e colocou-se na frente, na luta pelo acesso às meias-finais da Liga Europa. Num jogo com grande atmosfera nas bancadas, a equipa de Carlos Carvalhal, a mais jovem entre as oito que ainda estão em prova, superiorizou-se frente ao conjunto mais experiente e vai, na próxima quinta-feira a Glasgow, em condições favoráveis de garantir a ambicionada qualificação.

O Rangers, que há dois anos, então nos 16 avos de final da segunda prova europeia de clubes venceu os dois jogos com o Braga e apurou-se, entrou melhor na "pedreira" e até meio da primeira parte criou problemas à defensiva da casa. Os guerreiros acabaram por se organizar melhor e um remate de Ricardo Horta ao poste mudou a fisionomia do jogo. Antes da meia hora, André Horta marcou, mas o VAR alertou o árbitro para uma falta de Fabiano sobre Ryan Jack e o tento foi anulado. Contudo, perto do intervalo, o Braga adiantou-se mesmo no marcador. Assistência de Iuri Medeiros e Abel Ruiz, a ajeitar com o pé esquerdo e a rematar com o direito, desfazendo o nulo. Curiosamente, o avançado espanhol já marcara ao Rangers, no Ibrox, há dois anos, então na derrota por 3-2.