Fusão de três clubes criou um amor maior em Lavra

Vila do concelho de Matosinhos uniu-se à volta do Lavrense, equipa que lidera a Série 1 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto e sonha com o regresso à Elite.

Em 1994, nasceu a União Desportiva Lavrense, fruto da fusão de três clubes da vila de Lavra (Matosinhos), que se uniram para ganhar capacidade competitiva e diminuir as distâncias sociais entre os habitantes da localidade. Hoje segue no primeiro lugar da Divisão de Honra (Série 1) e está cada vez mais perto de concretizar o sonho - entretanto tornado objetivo - de voltar a participar na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.

Futebol Clube de Lavra, Grupo Desportivo de Paiço e Marítimo de Angeiras Futebol Clube são os nomes dos três emblemas que se juntaram para dar lugar a algo maior, unindo os habitantes da vila - na maioria pescadores e lavradores - em torno do amor pelo mesmo símbolo. Embora não tenha sido um casamento fácil, o nascimento deste "filho" agregou todos à volta do mesmo ideal.

"Inicialmente, os jogos em casa eram disputados alternadamente nos estádios de cada uma das equipas. Em 2006/07 nasceu o Complexo Desportivo de Lavra e foi o passo que faltava para os adeptos se juntarem em prol do mesmo objetivo", diz o presidente Rui Borges.

Após períodos conturbados financeiramente, o clube parece estar a entrar nos eixos: as contas estão a estabilizar e o sucesso desportivo está aparecer. Para o treinador Hugo Reis, além da qualidade do grupo, o que os distingue dentro de campo "é a união e amizade" que permite aos atletas "darem a vida uns pelos outros".

O treinador Hugo Reis destaca a união do plantel como meio caminho para o sucesso Foto: Amin Chaar / Global Imagens

Como clube com presente e futuro, destinado à aposta na formação, como se vê no plantel, composto por vários elementos ligados ao Lavrense, os jogadores são vistos como uma "extensão da família" de Rui Borges, que até na política de contratações quer marcar a diferença. "Para jogar neste clube o mais importante é o caráter, depois vem a qualidade. Por vezes, consultamos os nossos atletas para perceber como um possível reforço se iria integrar aqui. Não podemos estragar este grupo", salienta o presidente.

O presidente Rui Borges está a estabilizar o Lavra financeiramente e conseguiu resgatar a formação para o clube Foto: Amin Chaar / Global Imagens

Além da estabilidade financeira, uma das maiores vitórias desta Direção foi a passagem da formação, outrora entregue à Escola de Futebol Paulo Faria, para o Lavrense, como forma de assegurar a continuidade do projeto. Depois de duas épocas em que o regresso à Elite esteve perto, os astros parecem alinhar-se para que seja desta. Em maio saberemos.