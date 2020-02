Ontem às 22:41 Facebook

Equipa algarvia acumula 11 jogos sem vitórias e permanece na zona vermelha do campeonato.

Na partida de abertura da 23.ª jornada da primeira Liga, disputada em Portimão, nesta sexta-feira, não houve golos.

O Portimonense não ganha desde 30 de novembro de 2019 (2-1 ao Famalicão). Daí para cá, seis derrotas e cinco empates, que deixam a equipa mais meridional do campeonato na antepenúltima posição, com duas vitórias, dez empates, 11 derrotas e 16 pontos, a três da linha de água, atraso que poderá aumentar se o Paços de Ferreira, antepenúltimo, com 19 pontos, pontuar no campo do lanterna vermelha, domingo, nas Aves.

O Setúbal somou o nono empate e segue tranquilamente na décima posição, com 27 pontos, onze acima da linha de água.