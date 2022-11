Futebol argentino em choque com morte de futebolista durante o treino

JN Hoje às 12:04 Facebook

Andrés Balanta tinha 22 anos e morreu depois de se ter sentido mal no primeiro dia da pré-temporada do Atlético Tucumán.

O futebol argentino está em choque com a tragédia que se abateu sobre o Atlético Tucumán com a morte repentina de um jogador.

Andrés Balanta, de 22 anos, sentiu-se mal durante um treino da equipa que compete no escalão máximo do futebol argentino e não resistiu a uma paragem cardíaca, acabando por falecer já no hospital.

"Depois do lanche, ele estava na parte de ativação e desmaiou. Fizeram manobras de reativação, levaram-no para o hospital, mas sofreu uma arritmia e teve uma paragem cardíaca", explicou, ao "Olé", Gustavo Portela, médico do Deportivo Cali, clube colombiano que tinha emprestado o jogador.

"Estamos todos muito mal, ainda não acredito. Desmaiou, estiveram a reanimá-lo, mas acabou por falecer. O que aconteceu é tremendo", lamentou Gabriel Alperovich, vice-presidente do Atlético Tucumán.

Balanta, internacional pela Colômbia nas camadas jovens, estava no clube argentino desde junho e na terça-feira apresentou-se para o início da pré-temporada. Durante a manhã, trabalhou normalmente com os companheiros e à tarde sofreu uma paragem cardíaca mortal.