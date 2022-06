Futebol chora o falecimento de jovem jogador do concelho de Vagos

JN Hoje às 14:27, atualizado às 15:22 Facebook

O futebol está de luto pela falecimento de Afonso Cardoso, 14 anos, atleta do CRAC, clube do concelho de Vagos, no distrito de Aveiro. Jovem foi vítima de afogamento.

"Vivemos uma tragédia. Choramos lágrimas infinitas. Não há palavras de conforto", escreveu o clube, numa nota em que expressa "o profundo pesar" pelo falecimento do seu jovem atleta, na tarde de terça-feira, vítima de afogamento.

As mensagens de condolências, de clubes e diversos agentes desportivos, criaram uma onda de solidariedade nas redes sociais, na sequência do trágico acontecimento.

"A Associação de Futebol de Aveiro associa-se ao CRAC neste momento de dor e consternação, e lamenta profundamente o falecimento do jovem atleta Afonso Cardoso. À família e amigos, bem como ao clube, a AFA endereça as mais sentidas condolências", escreveu o organismo que tutela as competições distritais de Aveiro.