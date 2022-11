Futebol Clube de Avintes: paixão e trabalho para virar cenário negativo

Futebol Clube de Avintes tem Direção recente formada por homens da casa. Restruturação das infraestruturas é chave

A menos de um ano de completar o centenário, o Futebol Clube de Avintes vive dias atribulados, em termos institucionais, mas a Direção liderada por Rui Moita procura estabilizar o histórico gaiense. A chave para o progresso pode estar na reestruturação das infraestruturas.

O arranque de 2021/22 marcou o início de uma nova presidência, que não teve o desfecho desejado e obrigou à formação de uma Comissão Administrativa para gerir os destinos do clube, a partir de março deste ano. Entretanto, já houve outro presidente, mas há duas semanas apresentou demissão e o "amor pelo Avintes" impeliu Rui Moita a assumir a liderança, embora não tenha qualquer experiência em gestão ou passado como futebolista. "Não temos dívidas, mas a situação financeira não é a melhor. Claro que tenho medo de falhar, mas quem me dá alento para continuar é a minha equipa diretiva. Costumo dizer que, neste momento, temos seis presidentes", explica o líder, que entrou no mundo do dirigismo há menos de três anos.