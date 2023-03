Futebol Cube da Lixa: uma bênção disfarçada de despromoção

Lixa desceu de divisão em 2021/22, mas aproveitou a desilusão para arrumar a casa e reerguer-se das cinzas

Um passo atrás, para dar dois à frente. Este poderia ser o lema do Futebol Cube da Lixa, que foi despromovido para a Divisão de Honra, na temporada passada, e este ano reorganizou-se para poder voltar à Elite de maneira mais sustentada e segura.

O que parecia o fim do Mundo, quando o emblema da Lixa perdeu no play-off de manutenção (agregado de 2-5 com o Vila Caiz), sendo condenado a descer uma divisão, rapidamente foi entendido como uma bênção disfarçada, que permitiu ao clube começar de novo.