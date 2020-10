Futebol de formação regressa no fim do mês

João Faria Hoje às 08:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da incerteza por causa da covid-19, plano de retoma tem sido trabalhado e deverá ser colocado em prática dentro de três semanas. Escalões mais baixos são os primeiros a voltar.

A competição no futebol de formação em Portugal, suspensa desde março passado devido à covid-19, deverá regressar no final deste mês. Segundo apurou o JN, há um plano de intenções para que os escalões mais baixos, os juniores F e G, sejam os primeiros a competir, seguindo-se os restantes níveis de formação a retomar a atividade durante o mês de novembro. No entanto, a última palavra pertencerá à Direção-Geral de Saúde (DGS).

Apesar de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda não ter procedido a qualquer sorteio e não apontar datas concretas para o regresso competitivo, algumas associações já estabeleceram o calendário para 2020/21. Associações como a do Porto (a maior do país) e de Aveiro, e mesmo a da Horta (Açores), já se anteciparam e realizaram os respetivos sorteios de forma a agilizar procedimentos. O regresso à atividade, contudo, só será feito dentro de um quadro de segurança sanitária para salvaguardar as crianças e os jovens. Esta retoma iminente da competição é mais uma etapa de um processo evolutivo, vincado na última semana com a presença de público nos estádios do futebol profissional.