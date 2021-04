Futebol de formação regressa sem pais nas bancadas

Delfim Machado e Susana Silva Hoje às 07:26 Facebook

Associações preocupadas, pois há recintos em que os familiares se amontoam no exterior. Federação cria torneios nacionais de sub-19, sub-17 e sub-15 para substituir campeonatos parados há 426 dias.

A proibição da presença de público nos estádios e campos de futebol estende-se ao futebol de formação, pelo que os pais estão proibidos de verem os jogos dos filhos. No entanto, as associações de futebol têm dúvidas do cumprimento da norma, sobretudo quando há campos sem bancadas onde apenas uma rede separa o recinto desportivo da via pública.

"Entendemos que há maneiras de o público estar de forma ordenada dentro dos estádios, numa percentagem a definir", defende José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto. O dirigente avisa que a realização de jogos em estádios ou campos com bancada, permitindo a presença de público, seria "preferível do que ter gente amontoada fora do estádio sem nenhum tipo de critério ou proteção individual".